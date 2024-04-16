شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: خُطة لدعم تأسيس الأعضاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، إن النقابة تولى اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة لدعم الأعضاء لتأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لضمان توفير فرص عمل ومصدر للدخل لهم وكمشروعات إنتاجية، حيث وقعت النقابة مبادرة "هامة جدا" -على حد وصفه-، مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير مشروعات للزراعيين وأسرهم، مثل: تربية الدواجن وتربية نحل العسل، بطاريات الأرانب، ضمن توجيهات الدولة للتحول إلى السياسة الإنتاجية بدلا من الاستهلاكية، والذى يُعد قطاع الزراعة أهم قطاع بالمشروعات الصغيرة وخاصة المناطق الريفية.

وأوضح خليفة، في تصريحات لليوم السابع، أن النقابة أيضا تولى اهتماما كبيرا بتطوير مهارات الأعضاء من خلال برامج تدريبية في مركز التدريب التابع للنقابة، يخوضها العضو قبل الحصول على شهادة مزاولة المهنة في كافة التخصصات.

وأشار إلى أن كل ذلك يأتي ضمن خطة النقابة لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي علي أساس التحول من سياسات الإستهلاك إلي سياسات الإنتاج وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد.

وأضاف نقيب الزراعيين إن هذا التعاون يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة، ستسهم هذه المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر.