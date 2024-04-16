شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مشروعا كمرحلة أولى لتطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت وزارة البيئة عددا من الإجراءات المرتبطة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم في مدينة سانت كاترين، منها التعاون مع وزارة الإسكان فى دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجى للمشروع، وكذلك البنود المطلوب استكمالها بالدراسة، كنوع من التمهيد لاستصدار الموافقات البيئية، وذلك كمشاركة منها في وضع أفضل السبل لإدارة المدينة فى ثوبها الجديد، حيث تعد المعايير البيئية إحدى المعايير الرئيسية الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق التنمية المستدامة، من اجل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لسانت كاترين والتي تتمتع بطابع أثرى ودينى وبيئى.



خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال تطوير موقع التجلى الأعظم، المقام فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتشمل تنفيذ 14 مشروعاً.



1. تطوير النزل البيئى القائم

2. إنشاء النزل البيئى الجديد

3. إنشاء ساحة السلام

4. إنشاء الفندق الجبلى

5. إنشاء مركز الزوار الجديد

6. إنشاء المجمع الإدارى الجديد

7. تطوير المنطقة السياحية

8. تطوير مركز البلدة التراثية

9. تطوير منطقة إسكان البدو

10. تطوير وادى الدير

11. إنشاء المنطقة السكنية الجديدة

12. إنشاء المنطقة السياحية الجديدة

13. شبكة الطرق والمرافق

14. الوقاية من أخطار السيول