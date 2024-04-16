شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة الغاز الليبيرية CLAUDIA GAS الجانحة بخليج العقبة ميناء سفاجا البحرى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء سفاجا البحرى، سفينة الغاز الليبيرية CLAUDIA GAS التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة الى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها الى ميناء سفاجا البحري تحت اشراف القوات البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أن السفينة بطول 158 متر، عرض 21 متر وغاطس 5.6 متر، وأن اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تابع دخول السفينة على الرصيف بمعرفة مرشدي والأطقم البحرية للهيئة حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والارشاد والإنقاذ.

ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة.

وأكد على جاهزية موانئ البحر الأحمر على مجابهة أي موقف اضطراري حيث انها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الاحداث المختلفة.



