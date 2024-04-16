شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن المراجعات المجانية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، رئيس الوزراء يُتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن المراجعات المجانية للثانوية العامة وارتفاع في درجة حرارة الغد على كافة الأنحاء.

وإلى أهم الأخبار



رئيس الوزراء يُتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرةالتقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. 14 مشروعا كمرحلة أولى لتطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاتريناتخذت وزارة البيئة عددا من الإجراءات المرتبطة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم في مدينة سانت كاترين، منها التعاون مع وزارة الإسكان فى دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجى للمشروع، وكذلك البنود المطلوب استكمالها بالدراسة، كنوع من التمهيد لاستصدار الموافقات البيئية، وذلك كمشاركة منها في وضع أفضل السبل لإدارة المدينة فى ثوبها الجديد، حيث تعد المعايير البيئية إحدى المعايير الرئيسية الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق التنمية المستدامة، من اجل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لسانت كاترين والتي تتمتع بطابع أثرى ودينى وبيئى. وزارة التعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن المراجعات المجانية للثانوية العامةأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. وزارة الصحة: معظم حالات البرد والإنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسيةقالت وزارة الصحة والسكان إن معظم حالات البرد والإنفلونزا تكون ناتجة عن عدوى فيروسية، مشيرة إلي أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد وهو ما يتطلب استشارة الطبيب.وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يتسبب فى زيادة مخاطر الوفاه وإطالة مدة المرض، لافتة إلى أن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية وإن استخدامه لابد أن يكون تحت إشراف طبى كامل. واشنطن بوست: دعم أمريكا لإسرائيل بغزة يفوق دعمها لأى دولة منذ الحرب العالميةسلط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على المظاهرات الحاشدة التى اجتاحت الولايات المتحدة أمس الاثنين، تأييدا للشعب الفلسطينى الذى يعانى من ظروف معيشية غاية فى الصعوبة بسبب الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتى نشبت فى السابع من أكتوبر الماضى. طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد. تقرير حكومى يكشف ارتفاع الودائع غير الجارية فى يونيو 2023 .. اعرف التفاصيلكشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية من نحو 4.22 تريليون جنيه في شهر يونيو 2022 إلى 4.67 تريليون جنيه في شهر يونيو 2023 محققة زيادة مقدارها نحو 448.1 مليار جنيه.بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023 مقابل 8.4 مليون طن في عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن في عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.