شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024.. باليوم والتواريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:03 م
يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024: - عيد تحرير سيناء:
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- الإثنين 16 سبتمبرعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
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