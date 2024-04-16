شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لمحطة مترو جامعة القاهرة.. الافتتاح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو جامعة القاهرة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان، وسيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو

وتنتهى هذه المرحلة بمحطة مترو جامعة القاهرة، وهى محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو، وتخفف الضغط على محطة العتبة، لخدمة تبادل الحركة بين الخطين الثانى والثالث للمترو، كما تخدم بشكل أكبر طلبة الجامعة والمنطقة المحيطة.

ويستقل الركاب المترو قريبا من 5 محطات جديدة في محافظة الجيزة ضمن الخط الثالث للمترو من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ، وهى 3 محطات نفقية " التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول" ومحطة علوية "جامعة القاهرة" ومحطة سطحية "بولاق الدكرور"، ويمتد هذا الجزء من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم .



ارصفة المحطة



المحطة من الاعلي



المحطة نهائية



رصيف المحطة



سلالم الخدمة



سلالم المشاه



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