شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، 8 مايو 2024، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

أولا المرحلة الابتدائية- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتي الأربعاء 15 مايو 2024 .- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو 2024. ثانياً: المرحلة الإعدادية- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير 2024 .- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو 2024 .- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو 2024 . ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاربعاء 8 مايو 2024 وحتي الأربعاء 22 مايو 2024 .الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو 2024 وحتي الخميس 23 مايو 2024 .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 أبريل حتى يوم الاربعاء 24 ابريل 2024، وامتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024.