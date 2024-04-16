شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: إعلان وزن وسعر الخبز السياحى بعد انخفاض أسعار الدقيق 35% خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة وأن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب و مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة ان أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وان تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وانه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة ، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التى تمت مؤخراً.

وقال أحمد كمال معاون الوزير ومتحدث الرسمى إن توجيه وزير التموين هي إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا أن الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار، أيضاً وأن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية ،كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.