شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية للمواطنين بمعرض خير مزارعنا فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة بناءا على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين.

وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة و الرنجة ب 120 جنيهًا و الفسيخ 270 جنيهًا والأسماك 65 جنيها للبلطي الكبير أما البلطي متوسط 55 جنيهًا والبلطي صغير 45 والبوري 145.

وأكد صالح أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف

واحد مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250 والدقيق 24 جنيهًا والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين .

وأضاف صالح ان هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم

كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات .

