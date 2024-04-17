شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى يشارك بالاجتماع السنوى لـ "هيئة تدابير الصحة النباتية" للفاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور سعد موسي ممثل نقطة الاتصال الرسمية لوقاية النباتات بمصر ورئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في الدورة الثامنة عشر لاجتماع الهيئة الدولية لتدابير الصحة النباتية، والذي يلتقي فيه رؤساء الحجر الزراعي لاكثر من 180 دولة علي مستوى العالم لعقد المباحثات والتشاور ومناقشة المعايير الدولية للصحة والصحة النباتية الحاكمة لتبادل السلع الزراعية بين الدول وتذليل العقبات أمام انسياب حركة السلع الزراعية ومناقشة أية عوائق تجاريه في هذا الخصوص.

و تضطلع الدول الأعضاء بالاتفاقيه خلال هذا الاجتماع وبشكل أساسي الي صياغة ومراجعة وتبني معايير الصحة النباتية التي سوف تكون بمثابة المشرع الدولي الذي يرسم خارطة أعمال الحجر الزراعي وصحة النباتات علي المستوي العالمي في المرحله المقبله ،اضافه الي ذلك تبنّي خطوط توجيهية للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحفيز التعاون والمساعدة في تطبيق أهداف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات..

الجدير بالذكر ان هيئة تدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو هي الجهاز الحاكم للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتي أنشئت وفقاً للمادة الثانية عشرة من نص الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبعضوية اكثر من 180 دوله وقد تم التصديق عليها عام 1997م، والتى تقرر لها الاجتماع سنويا وبشكل دورى في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بإيطاليا لرسم السياسه الدوليه لحركة السلع الزراعية بين الدول وما حولها من حماية النباتات عبر التجاره الدولية بوصفها الجهاز الدولي الحاكم للاتفاقية

ويعد هذا الإجتماع هو حدث دولي هام كونه يتيح اكبر تجمع لرؤساء الحجر الزراعي على مستوي العالم لمناقشة السياسات الدولية والقواعد الفنية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير مع مراجعة المعايير الدوليه الحاكمة لذلك.