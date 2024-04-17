شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية أول 9أشهر من العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحسن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي 2023-2024 رغم قساوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأوضح وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أن تحقيق إيرادات ضريبية تجاوزت تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%، بدون أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين من خلال ميكنة المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

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