شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: 5 جرحى جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على عرب العرامشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، قبل قليل، عن سقوط 5 جرحى جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى فى مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، القضاء على القيادى فى حزب الله محمد حسين شحوري قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.