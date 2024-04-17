شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس وسرعة الرياح بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.