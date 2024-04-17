شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن الكنيسة الكاثوليكية بالفجالة: قداسات عيد القيامة ستكون من أجل ضحايا غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب بولس جرس، كاهن كنيسة القديس أنطونيوس بالفجالة وعضو مجلس كنائس مصر إن قداسات عيد القيامة هذا العام ستكون من أجل السلام فى العالم ومن أجل المشردين والجرحى فى قطاع غزة وحلول السلام فى أرض المسيح ومن أجل أن يعم السلام فى العالم أجمع.

وأضاف الأب بولس جرس فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ثمرة الأربعين يوم صوم يجب أن توجه من أجل الفقراء والمحرومين لأن الصوم يذكرنا بهم طوال الوقت كما تنظم الكنيسة قوافل من إلى أماكن فقيرة وقرى فى الصعيد وكراتين طعام وملابس وهى ثمرة صوم أبناء الكنيسة، ويحدث ذلك ذلك بشكل سنوى فى عيد القيامة ويكون بتعاون الشباب والأسر والكهنة وبمشاركة الجميع.

وأشار إلى أن طقوس الاحتفال بعيد القيامة المجيد تتمثل فى ألحان أسبوع الآلام والذى يبدأ بأحد السعف وأيام البصخة المقدسة ثم خميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور وأحد القيامة وقصة صلب المسيح وقيامته ومشاهد خيانة يهوذا وغسل أرجل تلاميذ المسيح فى خميس العهد.