شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: اعتماد 5 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين وواعظتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف أسماء الناجحين من مديريات : (أسيوط – البحر الأحمر – شمال سيناء) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، والناجحات من الراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من مديرية (أسيوط)، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين والناجحات ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وذلك على النحو التالي:

كما نشرت الوزارة أسماء أعضاء لجنة الابتهال الديني بالمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةوذلك على النحو الآتى: