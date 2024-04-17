شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور رمضان الصاوى نائبا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعين الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحري لمدة أربع سنوات.

وشغل منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الفترة الماضية بشكل مؤقت الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، وذلك لحين تعيين نائب للوجه البحري بشكل رسمي من رئيس الوزراء.