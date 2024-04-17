شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو الأطفال للمشاركة ى المسابقة الفنية لمكافحة التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو منظمة الصحة العالمية الأطفال من سن 8 إلى 17 عامًا في إقليم شرق المتوسط للانضمام إلى المسابقة الفنية التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، موضوع هذا العام "حماية الأطفال من تدخل دوائر صناعة التبغ"، حيث إن الموعد النهائي للمسابقة 30 أبريل 2024.



المسابقة العالمية لحماية الأطفال من التبغ

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، ستحتفل منظمة الصحة العالمية في 31 مايو 2024 باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وتمثل مشكلة التبغ أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي يواجهها العالم على الإطلاق، إذ إنه يودي بحياة نحو 8.3 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.

ويعزى أكثر من 7 ملايين وفاة من تلك الوفيات إلى تعاطي التبغ مباشرة، في حين يُعزى نحو 1.3 مليون وفاة إلى تعرض غير المدخنين لدخان التبغ غير المباشر.

وتظهر المسوحات تعاطي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا لمنتجات التبغ والنيكوتين في معظم البلدان، لذا، تخصص منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للامتناع عن التبغ هذا العام لحماية الأطفال من تدخل دوائر صناعة التبغ، صونا للأجيال القادمة، وضمانًا لاستمرار جهود الحد من تعاطي التبغ.

وتهدف الحملة إلى إعلاء صوت الشباب، وكشف النقاب عن الحيل التي تلجأ إليها دوائر صناعة التبغ، ورفع الوعي العام بالحاجة إلى الدفاع عن السياسات الصحية وحماية صحة الأجيال القادمة.

وتقف منظمة الصحة العالمية إلى جانب شباب العالم الذين يطالبون حكوماتهم بحمايتهم من صناعة فتاكة تستهدفهم بمنتجات جديدة ضارة ومغلفة بأكاذيب واضحة بشأن آثارها الصحية، لذلك، ندعوكم لتشاركونا الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، فأطلقوا العنان لخيالكم ومهاراتكم الإبداعية، وابتكروا رسمة أو لوحة معبرة عن مكافحة التبغ لتشاركوا بها في مسابقتنا الفنية، ولكن قبل كل ذلك، ينبغي أن تطلعوا على المزيد بشأن هذه القضية الصحية المهمة، وتتحدثوا إلى آبائكم أو القائمين على رعايتكم، ومعلميكم، وأصدقائكم بشأن أفكاركم لعملكم الفني المرتقب.

حقائق رئيسية عن التبغ..

1.التبغ سبب رئيسي من أسباب الوفاة والمرض والفقر.

2.يقتل التبغ أكثر من 8.3 ملايين شخص كل عام، منهم ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص من غير المدخنين المعرضين للدخان غير المباشر.

3.يعيش نحو 80% من متعاطي التبغ في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في البُلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

4.في عام 2020، كان 22.3% من سكان العالم يتعاطون التبغ: منهم 36.7% من الرجال و7.8% من النساء.

5.لمواجهة وباء التبغ، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003، ويبلغ عدد البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية حاليا 182 بلدا.

6.جميع أشكال تعاطي التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى مأمون من التعرض للتبغ، ويعد تدخين السجائر الشكل الأكثر شيوعا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم. وتشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ (الشيشة)، والسيجار، والسيجاريلو، والتبغ الخاص الجاهز للف، وتبغ الغليون، ولفائف البيدي، وسجائر الكريتيك (سجائر القرنفل المنزلية الملفوفة يدويا)، ومنتجات التبغ العديم الدخان.

وللتبغ أشكال جديدة، منها السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، وهي لا تقل ضررا عن أشكال التبغ التقليدية، وجميع هذه الأنواع خطيرة، وتسبب أمراضا مميتة وآثارا صحية مدمرة.

وفقا لأحدث مسح عالمي معني بالشباب والتبغ، وهو مسح مدرسي يركز على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، فإن تدخين التبغ آخِذ في الانتشار في صفوف النساء والفتيات في إقليم شرق المتوسط، حيث يبلغ معدل انتشار التدخين بين الفتيات 2.6-31.4% وبين النساء 0.7-29% في بلدان الإقليم.

‫لكل منا دور‬ يجب أن يؤديه:‬

يمكننا جميعا أن نؤدي دورا في حماية الأجيال الشابة من الأساليب التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ، سواء كنا أفرادا أم عناصر فاعلة في مجتمعاتنا المحلية، ويمكننا فعل ذلك من خلال إخبار المزيد من الأطفال والبالغين عن هذه المشكلة، والمشاركة مع الأشخاص والجماعات والمنظمات التي يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

شروط المسابقة..

لدخول المسابقة الفنية، يجب أن يتراوح سنك من 8 إلى 17 عامًا وأن تكون مقيما في أحد بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أو أراضيه.

آخر موعد لتقديم مشاركتك 30 أبريل 2024.

يجب أن تشارك في المسابقة برسمة أو لوحة فنية من إبداعك أنت، امسح أعمالك الفنية رقميًا (باستخدام ماسح ضوئي عالي الجودة).



1



2



3



4

كما يجب أن تملأ النموذج الآتي لتزويدنا بالتفاصيل الخاصة بك - اطبع إجاباتك أو اكتبها يدويًّا بخط واضح، ويجب أن يوقع والدك أو الوصي القانوني على النموذج لإفادتنا بأنك مسموح لك بالمشاركة في المسابقة...

أرسل المسح الضوئي لعملك الفني ونموذج الاشتراك في المسابقة الموقع إلى عنوان البريد الإلكتروني للمكتب الاقليمى للمنظمة في البلد الذي تعيش فيه، اكتب ما يلي في سطر موضوع البريد الإلكتروني: "المسابقة الفنية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لعام 2024".https://www.emro.who.int/.../who-art-competition-for

ولن يلتفت إلى الأعمال الفنية المقدمة ليس فيها هذه البيانات.

وستخضع الأعمال المُشارِكة للتحكيم وفقًا للفئات العمرية التالية: 8- 9 سنوات، و10 - 11 سنة، و12-13 سنة، و14-15 سنة، و16-17 سنة.

وتحتفظ منظمة الصحة العالمية بالحق في استخدام أي من الأعمال الفنية المقدمة إليها في منتجاتها الإعلامية، وستختار لجنة تحكيم بالمكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، مصر، الأعمال الفنية الفائزة في المسابقة.

وسيحصل الفائزون على شهادة تقدير، إلى جانب جوائز رمزية عينية، ويجوز لمنظمة الصحة العالمية عرض أعمال فنية مختارة أو نشرها على شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو قنواتها ومنصاتها الأخرى، أو كل ما سبق، بما يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في نموذج الطلب.

ملاحظات للمدارس ومعلمي الرسم..

في حين ينبغي للمدارس أن تتخير أفضل الأعمال لتقديمها في المسابقة، ينبغي أيضًا تشجيع جميع الطلاب على المشاركة من أجل زيادة وعيهم بالآثار الضارة الناجمة عن تعاطي التبغ، والحيل التي تلجأ إليها دوائر صناعة التبغ للإيقاع بالأجيال الشابة الواعدة.