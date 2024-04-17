شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرِّم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والقراء الموفدين لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي:

أولًا : المشرفون على ملف الإيفاد

الدكتور/ محمود عبد الخالق الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات

الدكتور/ أشرف فهمي موسى - مدير عام التدريب

الشيخ/ محمد سمير محمد - مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات

ثانيًا : الموفدون من الأئمة والقراء

1. أحمد رجب عبده خليفة - البحيرة - ألمانيا - مسجد مدينة هايدنهايم

2. محمود أحمد محمد إبراهيم - الجيزة - ألمانيا - مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - برلين

3. محمود صلاح محمد عبد الباقي - الجيزة - ألمانيا - مسجد رابطة الإسلام والسلام

4. أشرف خيري محمد عبد العال - البحيرة - ألمانيا - مسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا

5. يونس علي الحماقي - الدقهلية - ألمانيا - المسجد العربي في مدينة كوبلنز

6. محمد عبد الله باهي والي - البحيرة - ألمانيا - مسجد التوبة بمدينة هوكستر

7. رزق رجب عبد الموجود - بني سويف - ألمانيا - مسجد الأزهر - هامبورج

8. محمد السيد أبو هاشم - القاهرة - ألمانيا - مسجد الإحسان - فرانكفورت

9. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - بني سويف - ألمانيا - مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه

10. محمد لطفي نجاتي - الشرقية - ألمانيا - جمعية مسجد المحسنين - ميونخ

11. محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي - الغربية - ألمانيا - الجمعية المغربية للثقافة ( مسجد البر ) شفالباخ

12. عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف - قنا - ألمانيا - الجمعية الإسلامية بفرانكفورت مسجد أبو بكر الصديق

13. إبراهيم محمد محيي الدين - البحيرة - ألمانيا - الجمعية الإسلامية – مسجد أبو بكر الصديق

14. أحمد راضي أحمد حريزي - الغربية - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

15. أحمد عبد الهادي علي محمد - القاهرة - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

16. ضاحي محمد إسماعيل علي - المنيا - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

17. ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - الجيزة - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

18. محمد طه كامل محمد - الإسماعيلية - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

19. محمد فوزي زكي محمد - بني سويف - أمريكا - مسجد المصطفى بولاية فيرجينيا

20. مصطفى رشاد رشدي - الإسماعيلية - أمريكا - مركز الأمة الإسلامي

21. أحمد فوزي عبد العزيز الدماطي - البحيرة - أمريكا - مسجد الودود – ستاتن أيلاند - نيويورك

22. يحيى إسماعيل فتح الله عرفة - الإسكندرية - أمريكا - المركز الإسلامي في لانكستر - بنسلفانيا

23. إبراهيم محمد سيف الدين - القاهرة - أمريكا - المركز الإسلامي بمدينة درهام – كارولينا الشمالية

24. محمود ضاحي عبد الرؤوف - الديوان - أمريكا - منظمة أيوا الإسلامية

25. نور الدين محمد عبد الوارث - الديوان - أمريكا - مسجد الهداية بمدينة ستامفورد – ولاية كنيتيكت

26. فتحي عبد المنعم عبد السميع - القاهرة - أمريكا - المركز الإسلامي – فريسكو - دالاس

27. سراج الدين محمد سليمان - القاهرة - أمريكا - مسجد أبكس بولاية شمال كارولينا

28. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان - القاهرة - أمريكا - المركز الثقافي الإسلامي بمدينة ستامفورد - كونتيكيت

29. محمد شعبان سليمان أبو عيطة - القليوبية - أمريكا - مسجد الروضة بمدينة ميريديان

30. السعيد أسعد محمد الشرقاوي - جنوب سيناء - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية

31. طه عبد الستار السيد خطاب - الإسماعيلية - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية

32. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد - القليوبية - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية

33. حازم محمد عبد الرحيم - البحيرة - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية

34. أحمد شرف الدين أحمد - الدقهلية - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح

35. عيد علي خليفة - أسيوط - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح

36. إبراهيم يوسف حمادي - البحيرة - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح

37. محمد أحمد حسن منجود - الفيوم - البرازيل - مسجد عمر بن الخطاب – فوز دو ايجواسو

38. خالد رجب عبد اللطيف - بني سويف - البرازيل - المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية

39. السعيد فيصل طلبة - الدقهلية - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام

40. السعيد فتحي السيد - دمياط - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام

41. أيمن محمد أحمد حجازي - الإسكندرية - استراليا - الجمعية الإسلامية بحي باراماتا - سيدني

42. محمود رفاعي كامل زلط - الجيزة - استراليا - الجالية المسلمة بأرتارمون - سيدني

43. طه إبراهيم عبد الحميد - المنيا - استراليا - مسجد كلايد - سيدني

44. السيد محمد صبحي حبلص - البحيرة - استراليا - الجمعية الإسلامية الثقافية – باراماتا - سيدني

45. عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - كفر الشيخ - استراليا - جمعية شباب جرانفيل - سيدني

46. أبو بكر سليمان سليمان - القاهرة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية

47. أحمد هلال عبد الحي - الدقهلية - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية

48. هاني عبد العزيز الحسيني - الجيزة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل

49. عقيل محمد عقيل أحمد - سوهاج - بريطانيا - مركز البر الإسلامي - ووكنج

50. محمد رجب عبده خليفة - البحيرة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية

51. بركات محمد أحمد جاد - الشرقية - كندا - المعهد الإسلامي للتعليم

52. إيهاب محمود يوسف الجعيدي - الإسكندرية - كندا - مركز الجزيرة الإسلامي - مونتريال

53. عزت محمود صبري عوض - الدقهلية - كندا - مسجد الرحمة التابع للجمعية الإسلامية الكندية

54. إبراهيم مسعد عبد الحميد - القاهرة - كندا - مسجد الأنصار بلفال - كيبك

55. مصطفى هاشم السيد هاشم - سوهاج - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز

56. عمرو برعي أحمد - القليوبية - فنزويلا - جمعية رابطة العالم الإسلامي

57. محمد متولي علي إبراهيم - الدقهلية - فنزويلا - جمعية مسجد القدس الشريف

58. محمد إسماعيل نور الدين - الشرقية - فنزويلا - المركز الإسلامي الفنزويلي

59. محمد السيد أحمد الطايش - الجيزة - فنزويلا - التجمع الإسلامي الفنزويلي

60. محمود حمدان محمد غلاب - الغربية - فرنسا - مسجد السلام بمدينة ميلوزا

61. عبد الله السيد إبراهيم - الجيزة - فرنسا - المسجد الكبير - ليون

62. محمود رجب عبد العزيز - البحيرة - سلوفينيا - المشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا

63. محمود محمد عبد السلام عبد الله - القاهرة - بوليفيا - الجمعية الإسلامية

64. محمد عبد الفتاح محمد محمد - الإسكندرية - بوليفيا - الجمعية الإسلامية

65. حسن محمد عبد المعبود - القاهرة - بلجيكا - مسجد الهداية - شارلروا

66. علي عبد الرحيم توفيق - الإسكندرية - بلجيكا - مسجد الهدى التابع للجمعية الثقافية المغربية

67. خالد أبو العز أبو اليزيد - الديوان - أيرلندا - مركز المصطفى الإسلامي الأيرلندي

68. كمال محمد علي - سوهاج - أيرلندا - مركز المصطفى الإسلامي الأيرلندي

69. السيد سعد السيد محمود - الإسكندرية - الأرجنتين - المركز الإسلامي في بيونس أيريس

70. وليد كامل علي عطية - البحيرة - كولومبيا - الجمعية الإسلامية بمسجد عثمان ابن عفان

71. فرغلي معوض سيد مشعال - أسيوط - المالديف - وزارة الخارجية المالديفية

72. سعيد مصطفى علي طه - الشرقية - النمسا - النادي المصري في فيينا

73. عبد المنصف حامد أمين - الشرقية - روسيا - الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

74. عبد الفتاح فاروق إبراهيم - المنوفية - سويسرا - الجمعية الثقافية لمسلمي نيو شاتل

75. محمد مصطفى محمد علي - الدقهلية - سنغافورة - مؤسسة التزكية

76. محمد عبد الحكيم محمد - الدقهلية - السويد - مسجد أهل السنة بمدينة هلسنبوري