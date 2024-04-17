شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: أسقطنا أفراد مقر القيادة العسكرى الإسرائيلى بـ"عرب العرامشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم المسيرات والصواريخ الموجهة على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكرى الإسرائيلى في مستوطنة "عرب العرامشة".

قال حزب الله،:" أسقطنا عددا من أفراد مقر القيادة العسكري الإسرائيلي في "عرب العرامشة" بين قتيل وجريح".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت إصابة مبنى وسيارة في مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ من لبنان.

أشارت وسائل الإعلام، أن مروحية تابعة للجيش تعمل على نقل الجرحى من مستوطنة "عرب العرامشة".

وارتفع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ على مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي إلى 6 جرحى.