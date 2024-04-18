شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قائلا:" الولايات المتحدة لا تريد أن ترعى أى تصعيد فى المنطقة وتأخذ إجراءات لمنع التصعيد، لافتا إلى أن الهجمات الإرهابية الصاروخية من إيران تعرضت لأكثر من 300 صاروخ وطائرات مسيرة تعرضت لشعوب بأكملها فى المنطقة للخطر وليس أمريكا فقط، لأن هذه الصواريخ قد تسقط فى أى مكان.

وأضاف سامويل وربيرج فى مداخلة عبر سكاسب من دبى لقناة إكسترا نيوز، أن أمريكا تتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من هذه النشاطات المزعزعة للاستقرار، وفى نفس الوقت نركز على جميع الجهود اللازمة لإنهاء الحرب فى غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإتمام المفاوضات، والجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد سامويل وربيرج ان أمريكا تتخذ جميع الإجراءات لتجنب أى تصعيد فى المنطقة بالرغم من هذه النشاطات المزعزعة للإستقرار والهجمات الأخيرة من إيران، لافتا إلى ان إدارة جو بايدن الرئيس الأمريكى ترى أنه دائما فى أى ملف من الملفات أن الأمم المتحدة لديها دور مهم، وقولنا أننا سنناقش فى مجلس الأمن الهجمات الإرهابية الأخيرة من إيران وسنرى من الممكن طرح مشروع قرار جديد لإدانة إيران.