شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران توضح أسباب تحويل مسار رحلة إلى مطار القاهرة بدلاً من برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الطيران المدني، أنه في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية، والتي كانت قادمة من الرياض متجهه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، ونظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي يوم الأربعاء، فقد تم تحويل مسار الرحلة للهبوط بمطار القاهرة الدولي.

واضافت وزارة الطيران في بيان صحفي، أن الطائرة هبطت بمطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 17:45، حيث طلب قائد الطائرة التزود بالوقود فقط دون نزول الركاب، والإنتظار لحين تحسن الأحوال الجوية بمطار برج العرب، وذلك طبقاً للبريد الإلكتروني الوارد من شركه الطيران، وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 20:09 ولا صحة لما تم ذكره من إنتظار الطائرة المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن ستة ساعات.

وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر.