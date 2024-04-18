شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 4 علامات تشير لإصابتك بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الرئة والتى تتضمن:

١- ضيق التنفس

٢- ألم العظام

٣- فقدان ملحوظ بالوزن

٤- الكحة المصحوبة بالدم

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.

واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة، والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.

وأضافت: تتمثل أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام.