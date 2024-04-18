شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا مع مساعدي المدير التنفيذي للهيئة، يعتبر هذا الاجتماع الأول بعد حركة التكليفات الجديدة والموسعة التي أجراها بين قيادات الهيئة في بداية شهر إبريل الجاري، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للنقاش حول الخطط والتحسينات المستقبلية التي ستتم تنفيذها فى إطار جهود استمرار تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة القادمة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، عن دخول 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبي الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو القادم لزيادة إتاحة وجودة الخدمات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

وأعلن السبكي، أنه سيتم تدشين الإصدار الثاني المطور لمنظومة ميكنة مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تحالف رعاية ديجيتال خلال العام المالي القادم 2025/2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه سيتم إطلاق منظومة لإدارة الموارد المؤسسية (ERP) ابتداءً من العام المالي المقبل 2025/2024، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لإطلاق هذه المنظومة حيث تساهم في تنظيم العمليات الإدارية والمالية واللوجستية، وتحسين الجودة والكفاءة، كما تؤدي تطبيق ERP إلى تقليل التكاليف، وتحسين التخطيط، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تحسين إدارة الموارد وتنسيق العمليات.

وأشار السبكي، أيضًا إلى إطلاق بوابة خدمات (رعاية) للتفاعل المباشر مع المواطنين كخدمة إضافية جديدة للمتعاملين مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التواصل وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية بسرعة وسهولة وبخاصة الوافدين للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى إطلاق مركز إلكتروني للقيادة والتحكم والسيطرة (EHA COMMAND CENTER) يضم أكبر عدد من الشاشات التفاعلية للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وسيكون مركزًا للرصد الإعلامي والاجتماعي في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية قريبًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اجتماعه، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك كوكبة من القيادات الصحية ذات الخبرة والكفاءة العالية، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المتميزة، وأنظمة العمل الإلكترونية، والبنية التحتية المتطورة، والتي لديها القدرة على تحقيق تطور شامل في خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع بشكل أكبر وتحقيق تحول مستدام.

وشدد السبكي، على أهمية استمرار ضم الكفاءات وتعزيز دور الصف الثاني والثالث من الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والعلمية والتكنولوجية لضمان تعزيز جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وفعّال، كما أكد على أهمية التواصل الفعّال والتعاون الوثيق بين جميع القيادات والمستويات الوظيفية في الهيئة وفروعها ومنشآتها لنقل الخبرات والتبادل البنّاء للأفكار والمقترحات والعمل الجماعي نحو تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

ووجه السبكي، بضرورة وضع آلية فعالة لتسهيل متابعة الأداء على جميع المستويات الوظيفية وتعزيز العمل بوتيرة مسرعة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير العمل بشكل مستمر، كما أكد على التركيز الكامل على تعزيز الابتكار بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المتعاملين مع هيئة الرعاية الصحية واستمرار الارتقاء بمنظومة خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها ومواكبتها المعايير العالمية.