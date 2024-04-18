شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة لبيع كرتونة بيض المائدة بـ140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم اطلاق 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، فى الميادين بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

أضاف صالح أن تلك المنافذ تجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة واماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا الى انه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الاسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

الجدير بالذكر انه تم إطلاق 3 قوافل لمنافذ متنقلة الاسبوعين الماضيين قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.