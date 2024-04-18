شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى عن احتجاز مصر سفينة متجهة للسودان: معلومات مضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ‏مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إنه رشح ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات وصفتها بأنها "مضللة" تفيد باحتجاز مصر سفينة شحن متجهة إلى السودان.

وأضاف الجيش في تعميم صحفي مقتضب من مكتب الناطق الرسمي، أمس الأربعاء، "توضح القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وأن جمهورية مصر العربية لم تحتجز أي سفينة متوجهة إلى السودان".