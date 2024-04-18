شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد أخر موعد للتسجيل لامتحان الترم الثانى للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للطلاب المصريين في الخارج بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مؤكده أنه سوف يتم إغلاق المنصة للتسجيل للترم الثاني يوم السبت الموافق 27 إبريل .

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور المتأخرين في سداد الرسوم وتسجيل بيانات الطالب للفصل الدراسي الثاني والتكميلي، التخلف عن الترم الأول، وسرعة التسجيل علي المنصة حتي لا تضيع الفرصة علي الطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه في إذا ظهر لهم البريد الالكتروني امام أي طالب علي حساب ولي الامر للطلاب المصريين في الخارج، يقوم بسرعة تفعيل البريد الالكتروني للطالب، موضحة أنه بالنسبة لأرقام الجلوس، أكدت وزارة التعليم، أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد غلق الموقع والانتهاء من إجراءات المراجعة لمستندات التقدم بالنسبة لملف التقييم الأنشطة سوف يتم الإعلان عنه بعد أن يتاح علي المنصة.