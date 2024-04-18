شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المرور يوضح موقف السيارة حال مرور شهر على انتهاء رخصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع قانون المرور الحالي ، مجموعة من الإجراءات ليتم من خلالها تجديد رخص السيارات كما حدد القانون فترة السماح بعد انتهاء رخصة السيارة بـ30 يومًا من تاريخ انتهائها، وخلال هذه الفترة، تكون رخصة السيارة سارية، ويمكن لمالك السيارة استخدامها في الطرق العامة، ويسمح في تلك الفترة بتجديد الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها، دون فرض عقوبة مالية على مالك السيارة.

كما حدد القانون مجموعة من الشروط و الإجراءات الواجب توافرها ليتم تجديد الرخص إلكترونيا و منها :

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى.

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية.

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"



