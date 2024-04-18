تحذير وتوجيه.. وزير العمل يلتقي بعض العمال المرشحين للعمل في موسم الحج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، مع عدد من العمالة المصرية الموسمية المُرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأضافت "العمل"، بحسب بيانها، أن الشركات هي: "الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة ، والعربي، والمفوضين من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية".

واستمع "شحاتة"، من العمال إلى استفساراتهم ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم، ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت حال تعرضهم إلى أية مشكلات خلال فترة عملهم داخل المملكة.

ووجه العمال، الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة وإنهاء جميع إجراءات التعاقد والسفر، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي.

وأشاد العمال، بوحدة توجيه ما قبل المُغادرة، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

في نهاية اللقاء، وزير العمل، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لن تلتزم بجميع الشروط والإجراءات الرسمية.

وأكد "شحاتة"، على أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

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