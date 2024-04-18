شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشيد بالمتحدة للخدمات الإعلامية لتسليط الضوء على قضايا التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة منحازة بشكل عام لكافة أنواع الإعاقات ورعاية أصحابها ودمجهم في الحياة العامة من أول الحضانات وحتى تخرجهم ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل من خلال إطلاق موقع لتوظيفهم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل حتى يتمكنوا من العيش باستقلالية.

وتابعت وزيرة التضامن، إنه وفقا للدراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث عام 2022 على الاطفال من سن يوم وحتى 12 عاما فى 8 محافظات يعاني1% من الأطفال من التوحد، موضحة إن الدولة تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن عددهم، حتى تتمكن من تغيير النظرة السلبية تجاههم.

وأشادت وزيرة التضامن بإنتاج الشركة المتحدة للخدما الإعلامية لمسلسل حالة خاصة الذي سلط الضوء على قضايا التوحد، وناقش كيفية دمجهم في المجتمع، معربة عن تقديرها للقائمين على العمل، متمنية أن تساهم الدراما فى تناول القضايا المجتمعية ومنها الإعاقة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن يقع على عاتقها الاهتمام بهذه الشريحة، حيث يوجد 805 هيئة تأهيلية منهم 46 مركز تأهيل جاري العمل على تطويرهم، بحيث يكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتأهيل الحسي، بالإضافة إلى خدمات المجتمع المدني والجامعات ورجال الدين مما يؤدى لطفرة فى هذا المجال، بالإضافة الى انشاء مركزين متخصصين للتوحد في بورسعيد ومطروح، علاوة على وجود مركز متخصص فى المطرية، و21 مركز فى قرى حياة كريمة و 18 مركز تابع لإحدى الجمعيات لذلك جارى إعداد خريطة لمراكز التأهيل وخدمات ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية بالإعاقات المختلفة حتى تتمكن الأسر والأمهات من الذهاب للأماكن التي تقدم خدمات لذويهم.

وأشارت "القباج" إلى أنه جارى أيضا حصر الجمعيات العاملة في هذا المجال لزيادة عددها، وضم بعض الجمعيات الشبابية لما تتمتع به من حماس وحب للوطن، والاستعانة برجال الدين لتوعية الاسرة وتوضيح ان الاعاقة مسؤولية مجتمع بأكمله، بالإضافة الى دراسة انشاء مركز استضافة لاستقبال اشخاص ذوي الاعاقة لفترة قد تكون ساعتين أو يومين لتخفيف العبء عن الأم والاسرة، بحيث تكون الاقامة مؤقتة وغير دائمة.