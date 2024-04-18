خير مزارعنا لأهالينا.. أسعار 17 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار 17 سلعة بمعرض خير مزارعنا لأهالينا الذى تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمبنى الزراعات المحمية بحى الدقى بمحافظة الجيزة ، بتخفيضات تصل الى 40% على بعض السلع ، فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين .

محمد يوسف

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