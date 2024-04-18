قرار جديد بشأن محاكمة حسين الشحات في واقعة ضرب "الشيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجم النادي الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم، لجلسة 9 مايو؛ للاطلاع.

وخلال الجلسة، طلب المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع "الشحات" سماع شهادة محمود فتح الله، لاعب بيراميدز وطاهر محمد طاهر وأفشة وعلي معلول، لاعبي الأهلي.

كما طلب الدفاع سماع شهادة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين.

كان الشيبي اتهم حسين الشحات بالتعدي عليه في 23 يوليو الماضي أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري وسبه وقذفه أمام الجماهير.