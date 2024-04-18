شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ(ضباط - طلبة) القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها وفقاً لأحدث النظم التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية البحرية ودورها الهام فى تخريج دفعات متعاقبة من الضباط البحريين القادرين على حماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.



وألقى اللواء بحرى أح أشرف محمد المشرفى نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية كلمة أكد خلالها الحرص على تأهيل ضباط وطلبة الكلية البحرية بمثل هذه الشهادات التى تسهم فى صقل مهاراتهم اللغوية وزيادة وعيهم المعرفى باللغات الأجنبية المعتمدة دولياً والاطلاع على أحدث العلوم العسكرية.

من جانبه، أشاد ممثل الجانب الفرنسى بالمستوى الراقى الذى ظهر عليه (ضباط - طلبة) القوات البحرية أثناء فترة الدراسة، وهنأهم باجتيازهم الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل.

وفى نهاية الفعاليات، تم تسليم شهادات اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ (ضباط – طلبة ) القوات البحرية، أعقبها القيام بجولة تفقدية داخل الكلية البحرية للتعرف على الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تزخر بها الكلية.



حضر الفعاليات عدد من قادة القوات البحرية وعدد من ممثلى السفارة الفرنسية والملحق العسكرى وممثلى المعهد الثقافى الفرنسى بجمهورية مصر العربية.