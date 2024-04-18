شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح تشيد بدور مصر المؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح إيزومى ناكاميتسو بدور مصر النشط والمؤثر فى مختلف مجالات العمل الدولى متعدد الأطراف بما فى ذلك فى مجال نزع السلاح.

جاء ذلك خلال استقبال السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، للمسئولة الأممية في سياق زيارتها الحالية للقاهرة لإجراء مشاورات ثنائية مع مصر.

وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم الخميس، أن السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية قام بإجراء مشاورات مطولة مع وكيلة السكرتير العام تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباقات التسلح، أخذا بعين الاعتبار التدهور المستمر في ظروف الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وعودة سباقات التسلح في عدد من المجالات الاستراتيجية وباستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة.

وأعرب السفير إيهاب بدوي عن تقدير مصر البالغ للدور الإيجابي والمبادرات البناءة التي يطرحها السكرتير العام والممثلة العليا للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح لاستعادة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين ، بما في ذلك التخلص التام من الأسلحة النووية تحت رقابة دولية وحظر استخدام تلك الأسلحة التي تتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية تحت أي ظرف.

ومن جانبها.. حرصت الممثلة العليا للأمم المتحدة على الاستماع لوجهات نظر مصر تجاه عدد من الملفات المهمة المطروحة حالياً، وفي مقدمتها مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود ومبادرات منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، والمبادرات والمفاوضات الجارية حول مكافحة استخدامات التقنيات السيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل بشكل يمثل تهديداً للأمن الدولي.



وفي هذا السياق..تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الجارية بشأن العمل على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما في ذلك من خلال المؤتمر السنوي ذي الصلة الذي تنظمه الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات القائمة الخاصة بالتخلص التام من الأسلحة النووية وحظر استخدام الأسلحة النووية وبوضع آلية لمساءلة الدول النووية عن تنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية المتفق عليها في هذا الشأن.