شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: الفترة المقبلة ستشهد استقرار فى الأسعار وخلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار فى أسعار السلع وخلق فرص العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.