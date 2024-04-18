شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشيد بالدور الجوهرى لمصر فى تحقيق السلام المستدام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد متحدث الاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، بالدور الجوهرى لمصر والسعودية والأردن؛ من أجل تحقيق السلام المستدام فى المنطقة.



وقال بوينو -فى تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- إن الموقف الأوروبى يرفض بشكل واضح أى هجوم إسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من أن أية عملية عسكرية على قطاع غزة ستؤدى إلى كارثة إنسانية مميتة.



وأضاف أن هناك إجماعًا بين دول الاتحاد الأوروبى على ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد فى غزة، مطالبًا دولة الاحتلال الإسرائيلى بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.



وأكد أن ما يجرى فى المنطقة هو توتر غير مسبوق بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلى وأطراف أخرى، محذرا فى الوقت ذاته من خطورة الوضع المأساوى فى قطاع غزة.