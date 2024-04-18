شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بالاستمرار فى مراقبة الأسعار، موضحا إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وسيصل انخفاض الأسعار لـ 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

وعن أسعار الفينو، قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، أن هناك استقرار فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من استقرار أسعار السلع وخلق فرص العمل.