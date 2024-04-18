شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سنتخذ إجراءات لخفض أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه بعد إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، ستبدأ فى اتخاذ إجراءات أخرى لخفض الأسعار فى الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسلع المعمرة.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.