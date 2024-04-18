المئات يشيعون جثمان طالب مات أثناء إنقاذ فتاة من الغرق فى النيل بالمنصورة

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القاهرة - سامية سيد - شُيع المئات من أهالي مدينة المنصورة، جثمان الشماس يوسف عماد الدين غبريال، والمعروف إعلاميًا بـ" شهيد الشهامة"، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء إنقاذه فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلي كوبري طلخا بالمنصورة، في محافظة الدقهلية.

وتم أداء صلاة الجنازة على الشاب بكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بمدينة المنصورة، اليوم الخميس، وسط انهيار أسرته وأصدقائه، ودفنه في مقابر أسرته.

ويذكر أن الشاب غرق أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا، بمحافظة الدقهلية، وجرى إخراج الفتاة من المياه، بينما فشل الشاب في الخروج وجرفه التيار وغرق، وجرى انتشال جثمانه ونقله لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب أثناء إنقاذه فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال جثمان الشاب ويدعى يوسف عماد الدين غبريال، ويبلغ من العمر 25 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة.

وكشفت التحريات أن الشاب شاهد فتاة تلقي بنفسها من كوبري طلخا، فقفز خلفها محاولًا إنقاذها، وتمكن من إخراجها من المياه بمساعدة بعض الشباب، إلا أنه لم يستطع الخروج وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وفى نفس الاتجاه، نعت جامعة المنصورة، الشاب يوسف عماد الدين غبريال، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء إنقاذه فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل بالمنصورة.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها: تنعي جامعة المنصورة فقيد العلم والشباب الطالب يوسف عماد، أول المستوى الرابع برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي قسم إنتاج الدواجن كلية الزراعة، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 17/4/2024، حيث نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثمانه، والذي ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا محاولا إنقاذ فتاه ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى الكوبري.

وأضافت الجامعة في بيانها: ويتقدم جموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التعازي والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



البكاء على رحيل الشاب



الجنازة على الشاب بكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بمدينة المنصورة



المئات يشيعون جثمان الطالب



المئات يشيعون جثمان طالب مات أثناء إنقاذ فتاة من الغرق فى النيل



تشييع الجثمان