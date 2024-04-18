شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: تطبيق "رادرا الأسعار" يساعد المواطنين على المشاركة فى ضبط السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحكام الرقابة على الأسواق من خلال متابعة الأسعار على مستوى الجمهورية، مضيفا: "تم إنشاء تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار، يقوم خلاله المواطن بتسجيل أسعار المحال المخالفة على التطبيق وإرسالها، وهناك دور لمختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك".



وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة: "رئيس الوزراء ذكر أنه وردت شكوى من المواطنين وتم التعامل معها بعد رفع سعر المنتجات بأحد السلاسل الغذائية".

وتابع: "لدينا عقوبات للمخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات يتم تطببيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك ويستوجب غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حال تكرار المخالفة"، لافتا إلى أن الرقابة على المخابز دور أساسى لوزارة التموين ودور حماية المستهلك وتم الاتفاق على أسعار الخبز السياحى، ومن المنتظر أن يتم البدء فى تطبيقها عقب صدور قرار وزير التموين بالأسعار، وسيتم النزول بدءا من يوم الأحد لمراقبة الأسعار ووزن الرغيف السياحى وستكون الرقابة محكمة.