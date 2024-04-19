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مندوب مصر بمجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى

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القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى، مؤكدا أنه يجب تنفيذ وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وشدد مندوب مصر لدى مجلس الأمن أن القاهرة تشدد على رفضها أى عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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