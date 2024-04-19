شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بمجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى، مؤكدا أنه يجب تنفيذ وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وشدد مندوب مصر لدى مجلس الأمن أن القاهرة تشدد على رفضها أى عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.