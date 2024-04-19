شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يصوت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصوت مجلس الأمن الدولي حاليا على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: "نحث زملائنا في المجلس على التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقدمنا توصية للمجلس لمنح فلسطين العضوية الكاملة".

وتابع مندوب الجزائر: "المجتمع الدولي سيظل ثابتا في التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وآن الأوان أن تحتل فلسطين موقعها في منظمة الأمم المتحدة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.