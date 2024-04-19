شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة فلسطين تدين استخدام واشنطن الفيتو لمنع الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقيا وكذا غير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

أضافت الرئاسة الفلسطينية: "أغلبية دول العالم تعترف بدولة فلسطينية منذ 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب، والسياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي".

وتابعت رئاسة فلسطين: "السياسة الأمريكية تشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.