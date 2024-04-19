شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيرانى الإسرائيلى المتبادل وتحذر من اتساع الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا.

وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر على أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.