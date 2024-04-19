شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار جميع السلع بنسب تتراوح بين 15 لـ35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

أضاف الاتحاد، بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وتابع كما أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.