شكرا لقرائتكم خبر عن "جسر التواصل" مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة آداب إعلام جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجموعة من طلبة إعلام شعبة علاقات عامة وإعلان جامعة الزقازيق، حملة بعنوان "جسر التواصل"، تحت شعار جسر يصل قلوبنا، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا سليمان داوود أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق .

وظهرت حملة جسر التواصل معبرة عن هدفها الذي يتمثل في إنشاء جسور من التواصل مع فئات المجتمع المفتقدة إلى التواصل بشكل سليم لتسهيل اندماجهم في المجتمع.

وتناولت الحملة بدايةً فئة الصم والبكم، عن طريق التوعية بكيفية التواصل معهم، وأشارت إلى أهمية تعلم لغة الإشارة كونها جسر التواصل بيننا.

أما عن الجسر الآخر الذي تناولته الحملة مؤخرًا، فهم فئة المكفوفين، وأشارت إيضا الحملة إلى أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع عن طريق تعلم لغة برايل وتعليمها لدفع الأمية عنهم.

وجاءت فعاليات الحملة متمثلة في عدة ندوات وزيارات مدرسيه وورش عمل أقامتها الحملة لزيادة نشر التوعية بأهمية التواصل مع هذه الفئات ودمجهم في المجتمع من خلال تعلم لغاتهم المختلفة من اجل الوصول إلى مجتمع أكثر ترابطا واندماجا قادر على التواصل مع مختلف الفئات بمختلف حواس التواصل.