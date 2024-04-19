شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع مخلفات القمامة من شارع عادل إمام بالطالبية استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت محافظة الجيزة لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بشأن وجود تجمعات لمخلفات القمامة بشارع عادل إمام بمنطقة الكنيسة بحى الطالبية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى الطالبية بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل ورفع مخلفات القمامة الموجودة محل الشكوى مع عدم السماح بتكرارها مجددًا.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية لأداء شركات الجمع السكني المسؤولة عن المنطقة محل الشكوى، وفي حال عدم الإلتزام بالأعمال المكلفة بها على الوجه الأكمل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يُذكر أن محافظة الجيزة خصصت من خلال هيئة النظافة والتجميل الرقم الآتي: 37486984 لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة لتوجيه الحملات وفرق العمل ورفع المخلفات أو التعامل مع البلاغات الخاصة بمنظومة النظافة على الفور، وذلك تسهيلًا على المواطنين.



