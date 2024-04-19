توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، توقف موسم العمرة في مصر بعد إيقاف إصدار التأشيرات خلال الفترة الحالية لعدد من الأسباب.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن تأشيرات العمرة توقفت على الموقع الرسمي لإصدارها؛ نتيجة تخوفات من رغبة بعض المعتمرين في الاستمرار لأداء مناسك الحج.

وأوضح عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن السعودية تخوفت من أن بعض المعتمرين خلال الوقت الحالي يحاولون إستصدار التأشيرة؛ سعيًا لأداء مناسك الحج بتأشيرة العمرة.

من جانبه، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه كان من المفترض أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لدخول السعودية يوم 15 ذو القعدة القادم و25 ذو القعدة للخروج.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن شركات السياحة تفاجئت بإيقاف إصدار تأشيرة العمرة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن السعودية اكتفت بأعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى وجود تخوف لديها من استمرار المعتمرين لأداء الحج.

وأشار إلى أنه كان يجب استمرار إصدار التأشيرات بشكل طبيعي خاصة وأن السعودية لديها عقوبات رادعة وغرامات مالية كبيرة عند الوكيل السعودي، والتي كان ممكن الممكن اتخاذها حال وجود أية مخالفات.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أعلنت أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة 3 أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى السعودية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وافقت على طلب غرفة شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية لاستمرار موسم العمرة للمصريين شهرًا إضافيًا حتى يونيو المقبل؛ شريطة أن تستمر وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

وفي نفس السياق، أكدت غرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية مستمرة في إصدار باركودات العمرة للمعتمرين المصريين حتى انتهاء الموسم الحالي، وذلك بانتظار إصدار تأشيرات العمرة من وزارة الحج والعمرة السعودية لكافة دول العالم.

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