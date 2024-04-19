شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير القائمة أولا بأول، حيث شملت جولتها متابعة أعمال تطوير الطرق وتوسعتها القائمة حاليا بمنطقة مزلقان ميدان دجلة بشارع 250 تقاطع شارع 87 لاحداث نقلة نوعية في حركة المرور بهذه المنطقة والتي تشهد تكدسا مروريا خاصة وقت الذروة.

واطلعت على ملامح خطة التطوير القائمة لتشمل توسعة المزلقان وتطوير الطرق والأرصفة به ليصل اتساعه إلى 17 مترا بدلا من 8 أمتار لتكتمل الصورة الجمالية والخدمية المواكبة لأعمال التطوير والتي تتم بالمنطقة .

وخلال جولتها الميدانية تابعت رفع المخلفات والبدء في أعمال تسوية الأرض تمهيدا لتركيب البلدورات ودهان الأرصفة مع الدفع بفرق العمل والأجهزة التنفيذية والتنسيق التام مع المعنية.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، بإضافة اللمسات الجمالية والحفاظ على كافة المزروعات القائمة بالموقع لما للمعادي من طبيعة خاصة والمعروفة بالمعادي الخضراء مع زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات وزياده الشتلات والزورعات بالأرصفة وتنسيق الأحواض التجميلية بنطاق الأرصفة التي يتم تطويرها بالموقع ورفع كافة مخلفات التقليم أولا بأول لظهور المجهودات في أبهى صورها.

كما شددت على استمرار أعمال ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالميدان واستبدال الكشافات التالفة وصيانة الولاعات ومد الكابلات والانتهاء منها لبدء أعمال الرصف والتطوير مع عمل مطالع ومنازل خاصة بالرصيف الجديد لسهولة استخدامها من ذوي الهمم مستخدمي الطريق.

وفي سياق ذلك بحثت نائب المحافظة أعمال التطوير القائمة حاليا بنطاق شارع 9 حيث وجهت بالعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال القائمة والتنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية العاملة بنطاقه لاستكمال أعمال تطويره وإضافة اللمسات الجمالية به باعتباره أحد أهم شوارع حي المعادي العريق إلى جانب التصدى التام لكافة أشكال المخالفات والتعديات بنطاق حرم السكة الحديد، مطالبة بالتنسيق المستمر لتطوير الميادين بنطاق حي المعادي وتقديم دراسة عاجلة لسبل التطوير المختلفة لها.

رافق نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها الدورية اللواء الدكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادى والمهندسة أمل حافظ مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية والاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة و مديري ادارات الطرق والادارة الهندسية و المتابعة الميدانية والحدائق و مشرفي المربعات بنطاق حي المعادي و مسئولى الاجهزة المعنية.