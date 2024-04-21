شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الطماطم والجزر والبطاطس والخيار والبرتقال بـ5 جنيهات للكيلو بمعرض الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف العام على المعارض والمنافذ، أنه يتم طرح الطماطم والجزر والبطاطس والخيار والبرتقال بسعر 5 جنيهات للكيلو لكل صنف فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى.

وأشار صالح إلى إقبال المواطنين على المعرض بأعداد كبيرة مستمر تجاوزت الـ50 ألف مواطن يوميا وذلك منذ بدايته قبل شهر رمضان المبارك.

أوضح أن التخفيضات وصلت إلى 50% على بعض السلع وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بإتاحة وتوفير وضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين واستجابه لمبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، فى نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " فى حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومى والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائى بتخفيضات كبيرة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار فى ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن.