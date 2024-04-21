شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب والمجلس يستمع غدا إلى بيانى المالية والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر صباحا، ويستمع خلالها إلى عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.فضلا عن عرض بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025

وكان المجلس قد انتهى اليوم إلى خليته من الموافقة على م 55 مادة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.